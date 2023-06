Isabella Ferrari stasera al festival di Veleia. “Non bisogna aver paura di amare”

Sarà nel segno dell’eccellenza al femminile, la serata evento in scena stasera alle 21,30 a Veleia per il Festival del teatro antico. La grande musica composta da Silvia Colasanti ed eseguita dall’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Oksana Lyniv, si unirà alla parola con una voce recitante d’eccezione: Isabella Ferrari, affascinante e sofisticata musa del nostro cinema.

La Ferrari si lascerà attraversare da tre eroine del mito greco, Arianna, Fedra, Didone, a cui la Colasanti ha dedicato tre melologhi (le musiche sono pubblicate da Casa Ricordi). “La passione per il mito antico e le eroine tragiche si accese proprio a Veleia quando nel 2015 portai la Fedra di Ritsos – confessa l’attrice nell’intervista concessa a Libertà (oggi in edicola) -. Un’occasione speciale per me quella di tornare a Veleia, portando il coraggio di tre eroine abbandonate – Arianna, Fedra e Didone – che hanno in comune l’amore. Un amore che si gioca però nell’assenza”. “Penso – aggiunge Isabella Ferrari – che oggi occorra un’educazione sentimentale, per imparare a non avere paura ad amare”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’