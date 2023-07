Con i laboratori per ragazzi cala il sipario sul Festival di teatro antico a Veleia

Lo scorso fine settimana il partecipato appuntamento con Veleia Ragazzi, la sezione del Festival di Teatro Antico di Veleia dedicata a bambini e adolescenti, ha chiuso l’edizione 2023 del Festival di Teatro Antico.

Veleia Ragazzi ha proposto spettacoli-laboratorio progettati per sviluppare, attraverso i meccanismi del gioco e dell’arte, la relazione empatica e la creatività nei più giovani e per avvicinarli non solo al patrimonio culturale e artistico su cui sono fondate le radici classiche e mediterranee, ma anche al teatro.

Sabato 15 luglio i bambini della fascia d’età 5-7 anni sono stati guidati dall’artista di fama internazionale Gianfranco Asveri durante il laboratorio “Patatrac. La rottura della forma”. Asveri, che all’attività artistica unisce una spiccata vocazione pedagogica, è stato “maestro di fantasia”, in un percorso laboratoriale che ne ha stimolato la creatività.

La giornata di domenica 16 luglio, invece, è stata dedicata ai bambini dai 6 ai 9 anni con “A Veleia abitano le ninfe!” uno spettacolo-laboratorio di teatro e archeologia curato da Arti e Pensieri e dall’artista Davide Villani, in cui i partecipanti sono stati invitati ad ascoltare l’oracolo della sorgente e lasciarsi trasportare dai racconti dell’Eneide; mentre al pomeriggio l’appuntamento per i più grandi (10-14 anni) è stato con “L’oracolo della fonte e il fato di Enea”, laboratorio-spettacolo di espressività teatrale e archeologia alla scoperta di Enea curato da Le Rane, Arti e Pensieri, e Villani.