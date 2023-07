Concetto di Democrazia: Alessandro Barbero accolto come una star a Veleia

E’ stato accolto come una vera star, sabato sera a Veleia, il professor Alessandro Barbero, storico e docente universitario diventato celebre per la sua capacità divulgativa che non banalizza mai, ma anzi mantiene la complessità della scienza storica, l’aggancio alle fonti, la prospettiva dell’uomo del presente che si interroga sul passato. Insieme ad un pubblico numerosissimo (dentro e fuori dall’area archeologica) si è interrogato sul concetto di Democrazia. Non ne ha fatto l’apologia, ma l’ha tolta dal piedistallo adottando lo sguardo disincantato e ‘affamato’ dello storico (come si ricorderà Marc Bloch lo paragona ad un orco). Come era accaduto lo scorso anno qui a Veleia, terminata la sua applauditissima lectio, Barbero si è concesso ai suoi fans per oltre un’ora per il firma copie dei suoi libri. Il Festival diretto da Paola Pedrazzini aveva infatti già ospitato il docente universitario, seguitissimo sui podcast e sui canali youtube. Anche il ‘bis’ non ha disatteso le aspettative.

