Il professor Barbero e le libertà sindacali. In 500 alla coop Infrangibile

Quasi cinquecento persone ieri sera alla cooperativa Infrangibile. Si è dovuto interrompere al traffico via Alessandria per permettere a tutti di prendere parte all’incontro con il professor Alessandro Barbero, noto studioso specializzato in storia del Medioevo, moderato da Carlo Pallavicini (Si Cobas).

L’invito ha fatto seguito alla manifestazione di solidarietà del professor Barbero nei confronti dei sindacalisti piacentini Si Cobas arrestati nel luglio 2022. Barbero ha iniziato il suo discorso parlando dello stato della democrazia: “Da storico posso dire che ci sono state epoche in cui se volevi ottenere qualche cosa dovevi collegarti con gli altri. Nel Medioevo, che io studio, era così. Se si voleva ottenere qualcosa sfruttati e sfruttatori ci si doveva muovere tutti insieme”.