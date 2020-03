L’applauso dei piacentini per i medici e gli infermieri in prima linea

Hanno applaudito da balconi, finestre e giardini per dimostrare il proprio affetto agli operatori sanitari impegnati da giorni nel contenimento del Coronavirus. Anche tanti piacentini hanno partecipato al flashmob organizzato a mezzogiorno di oggi in tutta Italia per sostenere i medici e gli infermieri. “Un gesto semplice per unire le nostre mani”, si legge nella descrizione dell’iniziativa, che è stata diffusa sui social network.

Ecco alcuni video delle persone che hanno applaudito in città e provincia.