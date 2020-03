Dal Comune cinque posti letto per operatori sanitari dell’ospedale

A Castel San Giovanni il Comune mette a disposizione un appartamento in via Garibaldi con 5 posti letto per il personale medico e infermieristico chiamato a dare man forte all’ospedale di Castel San Giovanni.

“L’appartamento – dice Ferrari – era stato allestito per realizzare un progetto sociale, i weekend di sollievo per persone disabili, ma a causa dell’attuale emergenza abbiamo dovuto temporaneamente sospenderlo”.

Anche i privati proprietari di appartamenti che vogliono destinare a questa necessità possono farlo coordinandosi con gli uffici comunali.