Orgoglio italiano: il tricolore cucito da quattro piacentini a Barcellona

Una bandiera tricolore, ma con una forte spruzzata biancorossa in pieno centro a Barcellona. E’ accaduto ieri nella capitale catalana dove, al balcone di un appartamento situato in una via centrale, è stata affissa la nostra bandiera ad opera di quattro piacentini. Si tratta di giovani che vivono nella città catalana e che ora si trovano confinati in casa dopo l’imposizione della quarantena anche in Spagna.

“Stamattina volevamo supportare la nostra Italia da lontano e quindi abbiamo deciso di appendere un tricolore al nostro balcone – ha spiegato una giovane del gruppetto -. Purtroppo, come in Italia, tutti i negozi sono chiusi e quindi abbiamo pensato di fare un piccolo gesto romantico e quindi di fabbricarcelo con tre federe di cuscini cucite a mano. Perché lo abbiamo fatto? Per sentirci ancora più vicini all’Italia e a Piacenza”.