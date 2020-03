Addio a don Giorgio Bosini, fondatore de “La Ricerca”. Aveva 79 anni. Il vescovo: “Grave perdita per il bene che ha saputo diffondere”

Clero in lutto

Addio a don Giorgio Bosini. Il presule è mancato nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo. Aveva 79 anni. Originario di Ciavernasco di Settima, dove nacque il 2 novembre 1940, don Giorgio Bosini è stato ordinato sacerdote il 22 maggio 1965. Nel 1978 il vescovo di Piacenza, mons. Enrico Manfredini lo nomina direttore dell’istituto Madonna della Bomba, e assistente della Caritas. Nel 1981 parte per Roma per un percorso formativo presso il Ceis di don Mario Picchi per la cura e il recupero di giovani tossicodipendenti.

Fondatore dell’associazione “La Ricerca”, era stato insignito nel maggio 2017 del premio “Piacenza Primogenita”. Con la associazione da lui fondata aveva portato avanti la lotta contro gli stupefacenti e il recupero dei tossicodipendenti.

“Nel 1980 la droga era un mostro ancora in gran parte sconosciuto – aveva spiegato don Bosini nel giorno in cui ricevette il riconoscimento –; mieteva giovani vite e sconvolgeva famiglie. Alcuni genitori chiesero al vescovo di allora mons. Manfredini di incaricare un sacerdote perché si interessasse al fenomeno. Quel sacerdote ero io – aveva proseguito –; sono stato buttato in acqua senza saper nuotare. Con due medici, una giovane coppia di sposi, qualche obiettore di coscienza, due suore delle Figlie di sant’Anna cominciammo il nostro cammino. Sono stato a Roma, al Ceis di don Mario Picchi e lì ho imparato tante cose” – spiegò don Bosini. E’ iniziata così l’avventura di “La Ricerca” attraverso il fondamentale aiuto di enti e privati”.

“Una gravissima perdita – ha detto il vescovo di Piacenza-Bobbio Gianni Ambrosio -. Era un punto di riferimento per tante persone. Ha dato la sua vita per tutti, per il bene che ha saputo diffondere”.