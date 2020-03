Ausl: “Troppi al pronto soccorso traumatologico. Andate solo per urgenze”

L’Azienda Usl di Piacenza ha spostato nei giorni scorsi alla clinica Piacenza le attività del Pronto soccorso traumatologico, con riferimento ai casi non interessati al contagio da coronavirus.

“Fin dalle prime ore – scrive l’Ausl in una nota – il servizio è stato utilizzato però impropriamente da alcune persone con problematiche ortopediche non urgenti. Alla luce della complessa situazione che sta vivendo il nostro sistema sanitario, si richiama al senso di responsabilità della cittadinanza. Il Pronto soccorso traumatologico è dedicato esclusivamente ai traumi e a condizioni urgenti assolutamente indifferibili. Tutte le altre problematiche non urgenti, il riferimento continua a essere il proprio medico di famiglia”.