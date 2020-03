Croce Rossa cerca volontari temporanei per la consegna di farmaci e alimenti

Croce Rossa ha bisogno di aiuto per poter continuare ad aiutare chi ha bisogno. Anche a Piacenza l’organizzazione del soccorso accoglie volontari termporanei formati attraverso un corso online. Tante persone in questi giorni di emergenza si sono offerte per dare una mano, ecco un’occasione concreta per farlo.

“Sono sempre più numerosi i piacentini che si mettono a disposizione della CRI per aiutare in questi tristi tempi di Covid19 – si legge in una nota – per rispondere a questa grande generosità, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, con Isabella Dordoni e Giovanni Buttafava, organizza una modalità straordinaria per diventare volontari temporanei. Dopo un rapido ma efficace corso di formazione online ci si potrà rendere utili, in ambito CRI, per la consegna di pasti e medicinali. Chi è interessato può candidarsi scrivendo a: [email protected]. Chiediamo cortesemente di non telefonare ai numeri che sono stati diffusi tramite i social ma di privilegiare l’invio della mail all’indirizzo indicato. In questo modo riusciremo ad organizzare meglio il reclutamento dei futuri volontari così da garantire il miglior servizio a chi ne ha bisogno”.

Isabella Dordoni, responsabile del progetto, spiega che “i volontari, in base a un accordo con Federfarma e Comune di Piacenza consegneranno a domicilio farmaci e generi alimentari. Nessuno uscirà da solo ma affiancherà personale già formato. Tutti avranno un tesserino di rinoscimento. Il corso di formazione per i volontari temporanei consiste nella lettura di apposite slide e in un test di valutazione. Massima attenzione ovviamente è dedicata alla sicurezza personale. Venticinque volontari hanno già superato il test e a breve saranno operativi”.