Uscite con cani, bici e di corsa: ecco tutte le norme di comportamento

Sì a uscite con i cani, a bicicletta e a corsette, ma con le dovute precauzioni e per necessità. Lo spiraglio di possibilità è arrivato dal commissario regionale per l’emergenza Coronavirus, Sergio Venturi, che nella conferenza stampa di martedì 17 marzo ha spiegato le modalità per queste tipologie di uscite.

“Portare fuori il cane è una necessità fisiologica – ha spiegato -, non c’è bisogno nemmeno di autocertificazione”.

Venturi ha spiegato anche quali uscite in bicicletta sono permesse: “Non sono ammesse le pedalate di gruppo, dove ci si respira addosso – prosegue il commissario -, ma se volete andare a fare la spesa in bicicletta potete farlo”.

E poi le corse a piedi: “Se ci sono esigenze cliniche per fare del moto e in casa non ci sono le attrezzature ginniche opportune – ha concluso Venturi – le uscite sono consentite. Ma attenzione a non farlo in luoghi affollati”.