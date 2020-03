Don Matteo e don Paolo in quarantena lanciano “Radio Canonica”

Si chiama Radio Canonica lo strumento con cui due sacerdoti della parrocchia di Castel San Giovanni, don Paolo Capra e don Matteo Rebecchi, hanno scelto di far sentire la loro voce nelle case dei castellani. I due sacerdoti già da qualche giorno sono infatti “relegati” in quarantena dopo che il parroco monsignor Giuseppe Busani è stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. Don Paolo e don Matteo ogni giorno dalle frequenze FM 88, AM 540, LW 150 trasmetto le lodi del mattino, la messa delle 8,30 e poi di nuovo i vespri serali. Nel mezzo alternano con la lettura del quotidiano Libertà e telefonate degli ascoltatori

