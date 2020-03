Nuove speranze per la Terapia intensiva: “Un ventilatore al servizio di quattro pazienti”

L’ha paragonata un po’ alla moltiplicazione dei pani e dei pesci – il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Sergio Venturi – la tecnica che gli ospedali regionali potrebbero adottare, grazie alla sinergia con la regione lombardia, per riuscire ad utilizzare un ventilatore solo per più pazienti in terapia intensiva, fino a quattro.

Una tecnica, ha spiegato Venturi, che sarà utile nel caso non dovessimo avere ventilatori sufficienti per tutti i pazienti, ma al momento grazie alla generosità delle imprese e dei singoli cittadini non ne abbiamo bisogno.