A Piacenza 201 morti e 1.340 contagiati. “Picco nel fine settimana o all’inizio della prossima”

Piacenza ha varcato la pesantissima soglia dei 200 morti per Coronavirus: con i 12 nuovi decessi di ieri, il totale all’ospedale di Piacenza è arrivato a quota 201 (193 piacentini e 8 lodigiani).

I contagiati piacentini sono saliti a 1.340.

Le autorità sottolineano il rallentamento dei contagi dell’ultimo periodo, che però non è ancora così importante come si pensava e sperava. “Venerdì scorso – ha detto il Commissario regionale per l’emergenza, Sergio Venturi – avevamo detto che saremmo entrati nei 10 giorni decisivi, quindi ci aspettiamo di vedere il picco dell’epidemia alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima. Significa che in questi giorni i casi potranno ancora aumentare, poi dovranno rallentare. Ma non sarà qualcosa di immediato, né repentino: dovremo continuare comunque a stare attenti e a rispettare le regole”.