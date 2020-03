Il privato a fianco del pubblico, 700 posti letto per i pazienti colpiti da coronavirus

L’Azienda Usl di Piacenza ha allestito complessivamente, sul territorio provinciale, circa 700 posti letto per i pazienti colpiti da coronavirus, per attuare il piano di rafforzamento regionale.

Ai pazienti positivi all’infezione covid sono dedicati i presidi di Castel San Giovanni e Fiorenzuola, parte della ricettività dell’Osco di Bobbio, in aggiunta ai sette reparti specifici realizzati all’interno dell’ospedale di Piacenza. I posti di Terapia intensiva sono triplicati, passando da 13 agli attuali 40.

A questa rete si sono poi aggiunte due strutture private accreditate del territorio: le Casa di Cura Sant’Antonino e Piacenza, per complessivi 120 posti letto.

L’Azienda ringrazia la proprietà delle cliniche, che si è dimostrata da subito sensibile e disponibile ad accogliere la crescente casistica relativa al coronavirus. L’apporto del privato, che si è affiancato al pubblico con forte senso di responsabilità, è stato importante per affrontare l’emergenza.