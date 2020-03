Prende forma l’ospedale da campo nell’ex Arsenale. Pronto entro il weekend

Via XXIV Maggio

Proseguono spediti i lavori per l’allestimento dell’ospedale da campo nell’area dell’ex Arsenale di via XXIV Maggio a Piacenza. Un presidio, la cui realizzazione è affidata all’Esercito, che sarà interamente dedicato ai malati di Coronavirus. In base alle informazioni raccolte, i posti saranno circa 40, e alcuni riguarderanno la terapia intensiva. L’ospedale dovrebbe essere pronto entro il weekend.