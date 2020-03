In città e provincia lunghe code davanti ai supermercati

Nel corso della mattinata nei supermercati di città e provincia si sono create lunghe code davanti ai supermercati. Una situazione che si registra ogni mattina. Per il rispetto delle distanze di sicurezza, i clienti vengono fatti entrare a scaglioni al fine di evitare assembramenti all’interno delle superfici di vendita. Come testimoniano le immagini, le code in alcuni casi si estendono lungo tutto il parcheggio del supermercato. Si ricorda che, per evitare un’ulteriore diffusione del Coronvirus, il consiglio è quello di uscire di casa il meno possibile, magari limitando la spesa a un’uscita alla settimana.

