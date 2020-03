Ospedale da campo all’ex Arsenale: i primi pazienti arriveranno domenica 22 marzo

Tra viale Malta e via XXIV Maggio a Piacenza, all’ex Arsenale diretto dal generale Sergio Santamaria, continuano senza sosta i lavori per la creazione di un ospedale da campo in cui verranno collocati 40 pazienti affetti da Coronavirus. Tre posti sono riservati alla Terapia Sub-Intensiva. La struttura allestita in tempi molto rapidi sarà completata domani sera e i primi pazienti arriveranno domenica 22 marzo. Impegnati nell’ospedale da campo saranno sia medici militari che personale dell’Ausl.

