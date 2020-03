Sanificazione delle ambulanze, i volontari: “Lavoriamo 24 ore su 24”

Ogni giorno una quindicina di volontari della protezione civile di Piacenza puliscono e sanificano più di 70 ambulanze che trasportano persone colpite dal coronavirus.

“Facciamo questo servizio 24 ore su 24 per venire incontro alle esigenze sanitarie di questo periodo – ha dichiarato Maurizio Franchi, coordinatore dell’Unità di Protezione civile Ana – . Suddivisi in turni i volontari supportano i guidatori delle ambulanze nella decontaminazione dei mezzi grazie anche all’utilizzo di uno strumento che, come una sorta di aerosol, sanifica il vano interno”.