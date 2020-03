La quarantena non ferma i “maniaci” dell’auto: sei denunciati al car-wash

Hanno scelto proprio questi giorni di quarantena per lavare le proprie automobili ad un distributore di benzina, rimediando così una denuncia per la violazione delle norme anticontagio da Covid-19. E’ accaduto ai lavaggi automatici di via Emilia Parmense e su strada Agazzana tra ieri e giovedì. Gli automobilisti, alla vista degli uomini della questura, hanno palesato incredulità di fronte all’intervento dei poliziotti che hanno proceduto con la denuncia per sei persone sorprese in un’attività tutt’altro che essenziale e inderogabile.

