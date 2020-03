Dal 21 febbraio al 21 marzo: il mese che ha sconvolto Piacenza con 257 morti

E’ passato un mese esatto da quel 21 febbraio che ha segnato ufficialmente l’avvio dell’emergenza coronavirus in Italia. Un paziente contagiato, tre, sei, 40mila. Una decina di paesi, due regioni, tutto lo Stivale. E’ una curva in crescita esponenziale, che dal paziente 1 di Codogno – e che ora dopo un mese di terapia intensiva è in via di guarigione – si è estesa dal basso lodigiano, a Piacenza, e via via a tutta la nazione, stravolgendo la vita di imprese, cittadini, artigiani, ma soprattutto di medici, infermieri e operatori sanitari – ogni giorno in prima linea per cercare di salvare vite umane – e di chi invece ha perduto la sua battaglia contro un nemico invisibile ma letale.

Pesantissimo il tributo di Piacenza, purtroppo in continuo aumento: 257 decessi e 1.575 contagi.

Un mese di epidemia, in cui ai primi, timidi, provvedimenti per arginare il contagio, ne sono seguiti altri sempre più stringenti, fino al blocco totale del Paese.

Un mese in cui la macchina sanitaria, fatta di procedure, di terapie, e soprattutto di persone, si è mossa per dare aiuto, dentro e fuori l’ospedale, a partire dalla decina e decina di interventi in urgenza delle ambulanze.

Un mese in cui medici e infermieri hanno lavorato a fianco di malati strappati dagli affetti e a stretto contatto con respiratori e paure, in una simbiosi che probabilmente non avevano mai sperimentato prima: quella tra professionalità ed emotività.

Un mese in cui l’Italia – persone, istituzioni, scuole, imprese – sta con il fiato sospeso per cercare di capire quando l’uragano comincerà a perdere potenza. Un mese in cui l’hashtag più diffuso è quel #IoRestoACasa, accompagnato dal corale appello di tutti, sanitari, autorità, forze dell’ordine, “Non uscite”.