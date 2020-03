Chiacchiere in strada con la scusa del cane o della spesa: raffica di denunce

La pipì del cane, la spesa per tutta la famiglia o l’incontro casuale durante una breve passeggiata, stranamente però tutti sulla stessa panchina, nello stesso momento.

Sono ancora tanti (e fortunatamente vengono spesso pizzicati e denunciati dalle forze dell’ordine) coloro che non rispettano l’obbligo di stare a casa per non favorire la diffusione del Coronavirus a Piacenza e provincia.

Venerdì la polizia ha trovato per la seconda volta in due giorni 5 italiani intenti a bivaccare in piazzetta Plebiscito, bevendo birra e chiacchierando come si trattasse di un normale venerdì mattina. Tutti sono stati ancora denunciati, al pari di 4 piacentini che sul Pubblico passeggio si erano incontrati con la scusa di portare il cane a fare i bisognini.

A piazzale Marconi, invece, i quattro stranieri che chiacchieravano (due dei quali fuggiti di corsa alla vista della Volante) avevano un’altra giustificazione pronta: “Siamo andati a fare la spesa”, hanno detto i due romeni che sono stati fermati.

I controlli della polizia proseguiranno serrati, al pari di quelli delle altre forze dell’ordine, per tutta la giornata di oggi in città e provincia.