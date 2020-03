Donazione del Centro Rocca: “Aperti per aiutare la sanità piacentina”

Tra le coloro che stanno aiutando la sanità piacentina a far fronte alle tante complicazioni create dall’epidemia di Coronavirus ci sono anche alcune strutture sanitarie private.

Ad esempio, il Centro medico Rocca della Besurica, in città, in questi giorni sta gestendo diverse emergenze di cittadini, che evitano così di rivolgersi all’ospedale.

“Una anziana, caduta in casa – spiega il titolare, Daniele Rocca – aveva bisogno di una radiografia al femore per capire se ci fosse una frattura, con tutte le possibili conseguenze del caso. Anziché andare in pronto soccorso, si è rivolta a noi per l’esame diagnostico: non ha dovuto attendere neppure un minuto e non ha rischiato di venire a contatto con un potenziale contagio. Il servizio che ha ricevuto, ossia lastra e immediata visita dell’ortopedico, è stato lo stesso che avrebbe ricevuto in ospedale. Discorso simile – aggiunge Rocca – per un ragazzo che recentemente aveva subito un serio trauma a una gamba: si è presentato da noi in stampelle con una sospetta trombosi venosa, la quale nel caso non fosse stata adeguatamente verificata avrebbe potuto portare a problemi enormi. Anche questo giovane è stato immediatamente visitato da un angiologo, che ha eseguito un eco-color-doppler e gli ha prescritto la corretta terapia per far riassorbire l’ematoma. Tutti pazienti che sono stati indirizzati a noi dai rispettivi medici di famiglia, che ben conoscono la situazione degli ospedali. Quindi restare aperti e operativi è un modo per aiutare la sanità piacentina e offrire un servizio ai cittadini”.

Ma l’attività del Centro Rocca è fatta anche di beneficenza e generosità: il titolare Daniele Rocca ha donato al dottor Marco Stabile dell’ospedale di Castel San Giovanni mascherine FFP2, guanti in lattice sterili, gel disinfettante e altro materiale utile agli operatori.