Carlo Dodi dall’ospedale: “State in casa, il virus è pronto ad aggredirvi”

“Convivere col Covid-19 è veramente molto dura”. Carlo Dodi, titolare del pub Tuxedo di via Colombo, ha condiviso un messaggio sui social network per aggiornare amici e clienti sulle sue condizioni di salute: da qualche settimana, infatti, l’esercente piacentino sta lottando contro l’infezione da Coronavirus.

“Sto un po’ meglio, vorrei ringraziare tutte le persone che, in un modo o nell’altro, mi hanno trasmesso la loro solidarietà. Ritornerò più in forma di prima”. Dodi, però, ha sottolineato quanto sia difficile riprendersi dal contagio: “Il Covid-19 è terribile”. Il suo messaggio alla popolazione piacentina è fondamentale, e non a caso viene ribadito a più riprese da operatori sanitari e istituzioni: “Rimanete in casa, perché il virus è pronto ad aggredirvi”.