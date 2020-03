Fuori casa senza motivo e con la droga: due giovani denunciati

La polizia è intervenuta ieri sera, lunedì 23 marzo, intorno alle 21.00 dalle parti di via Sbolli a Piacenza, a seguito della chiamata di alcuni cittadini che segnalavano giovani intenti a giocare ai giardinetti. Giunti nei pressi di viale Martiri della Resistenza, gli agenti hanno notato due ragazzi seduti su una panchina. I due, un albanese e un italiano entrambi di 22 anni, hanno raccontato alle forze dell’ordine di essere usciti per fare due passi e fumare una sigaretta. Accanto a loro avevano però un barattolo di vetro contenente della marijuana. I due sono stati segnalati come assuntori e denunciati per essere stati sorpresi fuori casa senza giustificato motivo.

