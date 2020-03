Pizza per i medici dell’ospedale da campo: il regalo della classe 3°

Pizza per tutti, consegnata per conto dei ragazzi della 3° classe primaria di Quarto. E’ la gradita sorpresa fatta recapitare intorno alle 13.30 di oggi, martedì 24 marzo, all’ospedale da

campo realizzato al Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, nel quale quale sono impiegati 37 medici e infermieri militari, in prima linea per gestire l’emergenza Coronavirus nella nostra città.

Un grazie commosso è giunto da parte di tutti gli uomini e le donne in uniforme che, sicuramente, hanno ripreso il lavoro in modo piacevole, sentendosi ben accolti dalla comunità piacentina.