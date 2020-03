“A scuola solo se ci saranno le condizioni”: il ministro Azzolina in Senato

“Si tornerà a scuola, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie, se le condizioni lo consentiranno “: il ministro per l’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta in Senato, giovedì 26 marzo, per un’informativa sulla situazione della scuola.

Gli istituti, al momento restano chiusi fino al 3 aprile, come previsto dal decreto contro la diffusione del contagio ma non si esclude ovviamente, una proroga a tale data.

L’esponente del governo ha specificato che è in corso l’implementazione della didattica a distanza e in merito all’esame di Maturità, ha dichiarato: “stiamo predisponendo le modalità per un esame serio” e l’orientamento è quello di sei commissari interni e un presidente esterno.