Sorpresi a bere birra ai giardini e denunciati: “In casa di annoiavamo”

Due ventenni di Borgonovo sono stati denunciati e sanzionati dalla polizia locale perché sorpresi a bivaccare ai giardini pubblici con in mano una bottiglia di birra. Alla richiesta di mostrare l’autocerficazione hanno candidamente ammesso di essere stufi di stare in casa e ora rischiano una sanzione fino a 600 euro l’uno.

“Si tratta di casi sporadici – dice il comandante Riccardo Marchesi – il resto della popolazione sta rispondendo in maniera disciplinata. Tra le circa 80 tra persone e veicoli controllati quasi tutti sono risultati in regola”.

