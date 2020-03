Donazione anonima al Sap. Acquistate mascherine per i poliziotti e carabinieri

Il sindacato autonomo di polizia Sap ha ricevuto una donazione da parte di un benefattore piacentino, che preferisce restare anonimo.

“Il Sap di Piacenza quindi, – si legge in una nota firmata dal segretario provinciale Marco Fusari – in un momento storicamente cosi complicato e con l’intento di dimostrare vicinanza a tutti i colleghi indistintamente dalla sigla di appartenenza, ha ritenuto opportuno acquistare un numero di mascherine lavabili, prodotte dalla locale ditta Sartoria Schiavi, che consentisse la distribuzione, iniziata nei giorni scorsi, ad ognuno degli iscritti nonché a tutti i poliziotti di Piacenza che fino a questo momento ne erano rimasti sprovvisti. Al fine di sopperire alla medesima esigenza, abbiamo anche voluto essere vicini ai colleghi del Sim di Piacenza, neonato Sindacato Italiano Militari Carabinieri, molto affine al Sap con cui abbiamo intrapreso iniziative condivise a livello nazionale, donando loro un numero di mascherine sufficiente a coprire la fornitura ai militari del Nucleo Operativo Radiomobile; un gesto che, seppur piccolo, confidiamo possa essere utile e apprezzato. Colgo ovviamente l’occasione per ringraziare chi ci ha voluto essere vicini con questa donazione per noi molto importante perché fa star bene sapere che l’operato delle Forze dell’Ordine sia nel cuore della gente” .

