In giro nonostante fosse in quarantena per malattia: algerino denunciato

Un algerino quarantenne residente a Borgonovo è stato sorpreso in giro per le strade di Fontana Pradosa nonostante fosse ufficialmente in malattia, e quindi in quarantena. Agli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni non ha saputo fornire spiegazioni. Oltre alla denuncia per aver violato la quarantena l’uomo rischia anche una sanzione salata.

