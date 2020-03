Malattie infettive e terapia intensiva: in servizio i sei nuovi medici

Sei medici in aiuto ai colleghi a Piacenza. È appena entrato in servizio, all’ospedale cittadino, un piccolo gruppo di professionisti che ha risposto all’appello della Protezione Civile. I medici, provenienti per lo più dalla Toscana e da Roma, si sono resi disponibili a venire a lavorare negli ospedali più colpiti dal virus. Si tratta di specialisti diversi che sono stati inseriti all’interno delle equipe di Malattie infettive, Terapia intensiva e in uno dei reparti covid dedicati, l’Emergenza sanitaria 2.

I medici sono stati accolti ieri a tarda sera, al loro arrivo in città, dal direttore generale Ausl Luca Baldino, che ha portato il saluto e il ringraziamento di tutto il personale sanitario piacentino. Stamattina, 27 marzo, i camici bianchi hanno avuto un incontro con la direzione sanitaria, per avere il quadro della situazione in ospedale, e poi sono stati destinati ai reparti, in cui hanno iniziato la loro attività.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà