Anche a I Vaccari concluse nuove asfaltature prima dell’emergenza sanitaria

Anche diverse strade de I Vaccari sono state interessate da lavori di asfaltatura e riqualificazione straordinaria, terminati prima dell’emergenza sanitaria e dell’entrata in vigore dei decreti governativi in materia che impongono ora un fermo dei cantieri per limitare la diffusione del contagio.

Tra i lavori conclusi, l’amministrazione ricorda la realizzazione dei lavori di asfaltatura di Via Barigazzi, di Via Ghizzoni e di Via Rocci. In questo contesto si è inoltre provveduto a regimentare la raccolta delle acque e a realizzare un tratto di marciapiede per mettere in sicurezza il transito dei pedoni.

“Oltre a Roncaglia e alla Veggioletta – commenta l’assessore Tassi – nel corso del mese di febbraio siamo intervenuti su diverse altre zone della città e delle frazioni, come a I Vaccari, dove persistevano situazioni di degrado in diverse strade che abbiamo ora riqualificato, mettendo in sicurezza la circolazione stradale e anche ciclo-pedonale. Non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà, ripartiremo con una serie di progetti di riqualificazione che sono già pronti e finanziati, a partire ad esempio dalla riqualificazione e asfaltatura di Via Rogerio”.