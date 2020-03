Quasi 1.200 piacentini attendono il tampone definitivo di guarigione

Sono quasi 1.200 i piacentini in attesa di conoscere l’esito di guarigione dal Covid-19. Uomini e donne che, dopo giorni di isolamento assoluto, aspettano di sottoporsi al tampone definitivo per ricevere la notizia più importante: quella di aver sconfitto il maledetto nemico chiamato Coronavirus. Nella nostra provincia, ogni giorno l’Ausl effettua oltre trecento accertamenti finali sui pazienti che hanno completato il percorso terapeutico dovuto all’infezione, oppure sui cittadini che hanno convissuto con soggetti positivi. “La lista d’attesa si protrae per sette o otto giorni”, comunica Marco Delledonne, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell’azienda ospedaliera. “Nei quattro ambulatori abilitati, di cui due a Piacenza, uno a Borgonovo e uno a Fiorenzuola, riusciamo a verificare il recupero della salute di 320 persone al giorno, a cui s’aggiungono una cinquantina di esami a domicilio sui malati. Stiamo valutando l’apertura di un ulteriore ambulatorio”.

Molti piacentini, quindi, attendono di poter eseguire l’ultimo controllo – il più importante – per riscontrare la guarigione totale dal virus e poter tornare al lavoro o a una condizione di normalità sociale (ovviamente stando ai limiti imposti dai decreti governativi anti-contagio). L’iter è semplice: “Trascorso il termine comunicato dagli operatori sanitari, se in buono stato di salute, chi ha contratto l’infezione da Covid-19 deve richiedere il certificato di guarigione clinica al medico di base, un documento indispensabile da portare con sé ed eventualmente esibire alle forze dell’ordine – chiarisce Delledonne – dopodiché può telefonare al numero verde 800.651.941 per prenotare l’esame definitivo in uno dei nostri ambulatori. Le persone che sono state colpite direttamente dal virus devono sottoporsi a un doppio tampone a distanza di ventiquattr’ore. In caso di doppio esito negativo l’attestazione di guarigione viene spedita a casa, oppure può essere ritirata negli sportelli dell’Ausl solo per motivi di urgenza. Le spedizioni ritardano leggermente a causa di alcuni problemi postali”.

Per i pazienti che hanno presentato invece sintomi riconducibili alla patologia da Coronavirus, senza tuttavia la condizione di positività confermata da un tampone, la procedura è leggermente più snella: “Questa tipologia di persone – prosegue Delledonne – deve eseguire un solo test finale”. La stessa indicazione vale per i cittadini che hanno convissuto a stretto contatto con un soggetto contagiato.