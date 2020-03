Volantino falso circola sui social: “Lasciare le abitazioni ospitanti”

Circola online, soprattutto sui social network, un falso volantino con l’intestazione (farlocca) del Ministero dell’interno. L’avviso – da non considerare in alcun modo – invita i “non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza”. Si tratta di una comunicazione ingannevole: le autorità invitano a interromperne la diffusione.

