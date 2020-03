Ziano, trattori degli agricoltori in strada per la sanificazione

A Ziano tre trattori messi a disposizione da alcuni viticoltori sono scesi in strada per sanificare gli spazi pubblici. Strumenti come gli atomizzatori, di solito utilizzati per lavorare all’interno dei vigneti, sono stati riempiti con prodotti sanificanti messi a disposizione del Comune e poi sono stati fatti passare lungo le vie del territorio comunale. Un altro esempio di come ognuno, in questa emergenza, cerca di dare una mano con gli strumenti di cui dispone.

