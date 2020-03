Dalla Croce Rossa di Piacenza, uova pasquali per le famiglie bisognose

Ancora prima dell’emergenza del Coronavirus, i volontari di Area 2 della Croce Rossa di Piacenza, che si occupano di supporto ed inclusione sociale, sostengono da sempre le famiglie in difficoltà del nostro territorio trasformando la generosità di enti, ditte e semplici cittadini in tutto ciò di cui queste famiglie necessitano: borse viveri, cure mediche, pagamento utenze. E allo stesso modo, da sempre, i volontari raccolgono fondi nel periodo pasquale attraverso la vendita di uova di cioccolato il cui ricavato è stato sempre gestito e trasformato in aiuto alle persone bisognose. Anche quest’anno Croce Rossa di Piacenza si è dotata di uova ma che, a differenza degli altri anni, utilizzerà per raccogliere sorrisi e non soldi. “Saranno infatti donate alle stesse famiglie che da anni sosteniamo provando ad allietare questi momenti difficili per tutti, ma per chi è ai margini, lo è sicuramente ancor di più”- ha dichiarato Ivana Casotti, delegata di Area2 – “Le uova saranno accompagnate da un piccolo aiuto finalizzato alla spesa alimentare”.

“Un grazie va a tutti i volontari che si sono impegnati nel recupero delle uova e si impegneranno nei prossimi giorni nella loro distribuzione. Tra loro anche numerosi volontari temporanei, semplici cittadini che stanno dando il loro contributo alla nostra associazione in quest’emergenza”.