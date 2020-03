Dalma ha superato il Coronavirus a 96 anni. La nipote: “I sanitari sono stati degli angeli”

Dalma Favilli ce l’ha fatta. La piacentina 96enne ha sconfitto il terribile Covid-19 dopo aver provato sulla propria pelle gli effetti del virus che sta decimando centinaia di persone solo sul nostro territorio. “Mia nonna Dalma se l’è vista brutta – ricorda la nipote Arianna Beltrami -. Eravamo pronti al peggio. Quando si trovava in terapia intensiva i medici non ci davano molte speranze vista anche l’età avanzata, ma la forza, l’energia e lo spirito della nonna hanno prevalso sulla malattia”. Stiamo ancora aspettando l’esito del tampone che dovrebbe essere negativo anche perché chiacchierando con lei mi sono resa conto che non è cambiata; è sempre attiva, curiosa, piena di voglia di parlare e di fare. Era contenta perché aveva appena finito di mangiare un piatto di pisarei e fasò e una fetta di petto di pollo. Chiama i medici, gli infermieri e gli oss i suoi angeli e mi ha confessato che anche in ospedale si è sentita voluta bene”.

