“Tanti auguri a te”: operatori sanitari portano la torta di compleanno

Durante la tremenda pandemia di Coronavirus che ha provocato tanto dolore nel nostro territorio, trovano spazio anche gesti di generosità in grado di scaldare il cuore e allentare per un istante la tensione che il Covid 19 sta provocando da oltre un mese. All’ospedale da campo allestito in tempi record all’ex Arsenale di Piacenza, dove sono ricoverati pazienti di media e bassa gravità, uno di loro ha ricevuto un inaspettato regalo di compleanno che non potrà mai scordare. Gli operatori sanitari, che ogni giorno si prendono cura di lui, gli hanno consegnato una torta cantando in coro la tradizionale “Tanti auguri a te”. Il paziente è rimasto molto stupito e commosso.

