Il lungo applauso delle forze dell’ordine e dei cittadini alle finestre per gli operatori sanitari. Baldino: “Ce la faremo”

Un lungo applauso e il suono delle sirene come ringraziamento a tutti gli sforzi che gli operatori sanitari piacentini stanno compiendo per affrontare questa gravissima emergenza. Un’iniziativa delle forze dell’ordine che ha visto in prima linea anche l’esercito e che si è volta stamattina, 1 aprile, davanti all’ingresso principale dell’ospedale vecchio in via Taverna, a Piacenza. A schierarsi Polizia, Polizia municipale, Polstrada, Carabinieri e Guardia di finanza. Agenti e militari si sono messi sull’attenti, hanno acceso le sirene e poi, senza trattenere la commozione, si sono lasciati andare a un lungo applauso dedicato a tutti coloro che, dentro all’ospedale, stanno combattendo una dura battaglia contro il Covid-19. Virus che, solo nella nostra provincia, ha già fatto centinaia di vittime. Sono arrivati anche gli applausi dei cittadini dalle proprie abitazioni. In prima fila, ad accogliere i ringraziamenti a nome di tutto il personale, c’era il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino: “Grazie di cuore – ha commentato – ce la stiamo mettendo tutta e non molleremo”.

