“Rispondiamo ai vostri dubbi”. Gruppo di cittadini ascolta chi si sente solo

Quali sono i sintomi del Covid19 e a chi mi devo rivolgere in caso di necessità? Dove recupero il modello dell’autocertificazione per poter circolare? Come posso donare il sangue per sostenere gli ospedali in questo momento? E quali negozi, in città, forniscono servizi a domicilio? Potrebbero proseguire all’infinito le domande che tanti piacentini si pongono ogni giorno in questo periodo di emergenza Coronavirus. Un gruppo di cittadini ha però cercato di creare una “bussola virtuale” per orientarsi in questo fitto intreccio di dubbi quotidiani. È nato così il sito amatoriale www.pcvirus.it, un progetto digitale volto ad aiutare la popolazione in tempo di Covid-19. I responsabili della piattaforma, infatti, raggruppano le informazioni pubblicate sui principali canali istituzionali. “Vogliamo creare un luogo di ascolto – scrivono i referenti – per chi ha un parente anziano che deve fare la spesa o per l’azienda in difficoltà o ancora per il giovane annoiato che non sa che serie guardare su internet. Siamo semplicemente a disposizione. Chiunque intenda contribuire con idee o supporto (non vogliamo soldi, grazie) può scrivere a [email protected]”. Il sito, ovviamente, non è un organismo ufficiale ma uno strumento online per provare a dare una mano a chi si sente solo e inascoltato.

