L’Ausl di Piacenza ha fornito i dati dei contagi – accertati alle ore 12 di oggi, 2 aprile – comune per comune. In città i casi positivi sono 1.139 (16 in più di ieri), mentre a Fiorenzuola ammontano a 143 (+3) e a Castel San Giovanni a 104 (+4). Ecco di seguito la tabella completa.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà