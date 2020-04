Medici e infermieri militari per la residenza protetta Albesani

Un ufficiale medico e tre sottufficiali infermieri sono stati inviati a dare man forte al personale della casa residenza protetta Albesani di Castel San Giovanni. Oggi, giovedì 2 aprile, è previsto l’arrivo di altri tre, tra medici e infermieri militari, che si uniranno ai colleghi dell’Esercito. I sette medici e infermieri militari supporteranno il personale di Albesani a Castel San Giovanni e dell’ex Andreoli di Borgonovo. Entrambe fanno capo ad Asp Azalea e per entrambe la sindaca di Castel San Giovanni, e presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Lucia Fontana, aveva chiesto tramite il Prefetto un aiuto dato lo stato di forte criticità in cui versano le strutture protette valtidonesi e più in generale di tutta la provincia.

