Tablet per tutti gli studenti distribuiti direttamente dai consiglieri comunali

Il tablet arriva direttamente a casa, lo consegnano i consiglieri comunali. Con l’introduzione della didattica a distanza c’è il rischio che gli studenti di famiglie che non possiedono dispositivi elettronici siano tagliati fuori. Per evitarlo in questi giorni a Castel San Giovanni è partita la distribuzione di tablet, chiavette per la connessione internet, router per il wifi acquistati direttamente dalle scuole. Destinatari sono studenti del polo superiore Volta e alunni del Comprensivo sprovvisti di dispositivi che consentano loro di collegarsi ad internet. A consegnarli casa per casa sono i consiglieri comunali.

