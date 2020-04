Libri gratis sul marciapiede, l’iniziativa per alleviare il dolore

Libri di storia contemporanea, biografie e inchieste sulla mafia affinché le parole possano accompagnare – e in qualche modo alleviare – queste difficili settimane di isolamento. Anche l’associazione piacentina “100×100 in movimento” ha fatto la sua parte per dare una mano ai cittadini che vivono quotidianamente l’allerta da Coronavirus. La presidente Rossella Noviello, infatti, ha posizionato diverse opere letterarie sul marciapiede di via Beverora, con il seguente cartello: “Libri gratis. Prendeteli pure e… buona lettura! #Iorestoaca”.

“Dopo un’ora – fa sapere Noviello – le persone avevano già preso tutti i volumi. Ne metterò altri nei prossimi giorni. È un modo per dare una mano, per quanto è possibile”.