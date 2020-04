Rotary e Lions sostengono Croce Rossa: donazioni per i mezzi

I club piacentini Rotary e Lions sono andati in aiuto al comitato provinciale della Croce Rossa attraverso due donazioni distinte e significative. Gesti di solidarietà determinanti per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di nuovi mezzi destinati al contenimento dell’emergenza Coronavirus.

Il Rotary Club Piacenza ha devoluto i fondi raccolti per l’acquisto di apparecchiature che consentono di igienizzare totalmente le ambulanze e le autovetture utilizzate per trasportare farmaci e viveri nelle case delle persone impossibilitate ad uscire. Ad oggi, infatti, la Croce Rossa effettua la sanificazione per mezzo dell’Ausl, con inevitabili tempi d’attesa. Grazie alla consegna degli apparecchi ozonizzatori, invece, l’associazione diventa autosufficiente. “Siamo vicini alla comunità piacentina – dice il presidente Pietro Coppelli – che è stata messa a dura prova dalla crisi sanitaria provocata dal Covid-19″. Si affianca a questa iniziativa anche quella di aver contribuito all’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale riservati agli operatori.

Parallelamente, invece, il Lions Club Gotico ha effettuato una donazione benefica che verrà impiegata per la dotazione di una nuova ambulanza della Croce Rossa da affiancare alle tante che, ormai da oltre un mese, vengono utilizzate giorno e notte per affrontare il Coronavirus.