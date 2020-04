Covid, 632 i decessi dall’inizio dell’emergenza. I dati dei contagi per singolo comune

Rimangono soltanto i comuni di Zerba e di Ottone i soli del Piacentino privi di contagiati da Covid-19. Questa la situazione dettagliata per comune fornita dalla Regione Emilia Romagna e dall’Azienza Sanitaria Locale di Piacenza. Ieri, domenica 5 aprile, si sono invece registrati altri 15 decessi portando il triste conteggio per la nostra provincia a quota 632. Un dato, quello di ieri, che non ha confermato la frenata di sabato e che mantiene Piacenza tra le zone italiane più colpite dal flagello del Covid-19.

I contagi comune per comune al5 aprile