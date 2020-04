Si è spento Alfio Gherardi, volto storico dei panificatori piacentini

Addio al maestro dei panificatori. Alfio Gherardi, storico fornaio di viale Dante, se n’è andato a 88 anni. “Una persona disponibile con tutti – ricorda Alberto Sala, presidente dei panificatori piacentini – con il sorriso sulla bocca e la battuta pronta. Un uomo benvoluto da chi lo conosceva”. Gherardi, quando andò in pensione una ventina di anni fa, non abdicò al compito di panificatore, quello che lo ha accompagnato per una vita. Lasciò il forno a un collega e si dedicò all’associazione di categoria, come vicepresidente sino al 2014 e poi nel ruolo di consigliere. In gioventù, appassionato ciclista, aveva vestito le maglie della “Robur” e della “Vittorio Pezza”, società dilettanti. Nel 1990 Alfio fondò il gruppo sportivo panificatori , con Marco Cotti (ex Udace) e alla moglie Fausta tra gli organizzatori del Rally del pane e della Corsa per la vita.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà