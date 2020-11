Si è spento Carlo Soprani, storico panificatore piacentino

Addio a Carlo Soprani, storico panificatore di Piacenza. Nato nel 1939, il “professionista del pane” aveva mosso i primi passi in questo settore a soli 14 anni, come garzone nel forno Libè. Nel 1965 decise di rilevare un vecchio laboratorio in via Mazzini a Piacenza, attivo fino al 1990, per poi intraprendere una nuova avventura in territorio lodigiano. Da sempre, Soprani ha ricoperto un ruolo centrale nell’Associazione dei panificatori piacentini, anche come presidente dal 1983 al 1985. “La mancanza di Soprani mi addolora – afferma Alberto Sala, presidente dell’Associazione dei panificatori piacentini – un altro importante pezzo di storia della nostra realtà se ne va”.

