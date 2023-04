Dona il pane in eccesso ai più poveri: la ricetta del panettiere Guido Tagliaferri

Il concetto è molto semplice. Con qualche chilo in più di farina si fa bella figura con il cliente ritardatario al quale non si deve dire “mi spiace il pane è finito” e nel medesimo tempo si aiutano 120 famiglie in difficoltà, accompagnate ogni settimana dai francescani di Santa Maria di Campagna con i loro volontari. E’ la ricetta di Guido Tagliaferri, 55 anni, panettiere in via Bolzoni e in via Gramsci a Piacenza, figlio d’arte – il padre aveva iniziato a Gropparello -, arte trasmessa ai due figli, entrambi panettieri.

Ogni giorno trasforma il pane quotidiano in eccesso in pane francescano per aiutare i più poveri.

“Ogni giorno doniamo ai frati il pane che abbiamo in più – spiega Tagliaferri -. Il quantitativo varia a seconda del venduto ma in tutti i casi nessuno rimane mai senza: né il cliente né le famiglie aiutate”.

A volte sono due chili di pane. A volte oltre venti. Dipende. “Ci regoliamo sul consumo dei giorni precedenti – osserva -, nel nostro settore l’unità di misura è il chilo di farina. Sul venerdì, ad esempio, ne utilizziamo circa 150”.

