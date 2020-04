Gioco e movimento tra le mura di casa: il percorso creato da una mamma

Per rendere più frizzante la quarantena della piccola Celeste (che come tutti i bambini da diversi giorni non può più giocare al parco per le misure antivirus) Marta Miglioli, giovane mamma e triatleta piacentina, ha messo a punto tra le mura di casa un divertente percorso di ginnastica pensato appositamente per la propria figlia.

Divani, sedie, tavolini, un secchio che diventa un canestro: semplici oggetti di casa divenuti parte di un circuito attraverso cui i bambini possono muoversi, sfogarsi e giocare. Un percorso alla portata di tutti, sia all’aperto (per chi dispone di un giardino) che in appartamento. Un momento di complicità tra madre e figlia, ma anche di gioco e sano movimento.